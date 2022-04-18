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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-4-2022، في مصر ارتفاعا مقارنة بالأسعار الأيام الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع  خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية ليتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 الألف جنيه ، ووصل يوم 22 مارس إلى 1075 جنيها للجرام.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 1020 جنيها اليوم الاثنين 18-4-2022، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1000   جنيه الأسبوع الماضي و 964  جنيها الأسبوع قبل الماضي.

الذهب 

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وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021 أي ارتفع مقارنة بهذه التوقيت 270 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب اليوم

ويقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1020 جنيه للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

الذهب

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:
 

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 1166 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 22 

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 1069 جنيها

الذهب

 سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 1024 جنيه 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 874 جنيها

الذهب

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 36254 جنيها

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 8160 جنيه

سعر كيلو الذهب 

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1,165,714 جنيها

 

أسعار الذهب 

 

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم  الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب

ويحرص “صدى البلد” على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

كان  ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب،كشف أن الذهب يعكس الأوضاع العالمية، ويتأثر بكافة الأوضاع، متابعا: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت في حدوث قفزة عالية في أسعار الذهب.

الذهب

وأوضح في تصريحات تليفزيونية ، أن الفترة الحالية ستتهافت خلالها البنوك المركزية لعمل احتياطي من الذهب، متابعا: الذهب العملة العالمية المعتمدة في كافة أنحاء العالم، ولذلك نتوقع أن تحدث زيادة في أسعاره خلال الفترة المقبلة.

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