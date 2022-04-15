الذهب يعاود الارتفاع.. عيار 21 يسجل 1018جنيها بختام تعاملات الجمعة

استمرت أسعار الذهب محليا فى الارتفاع على مستوى جميع الأعيرة بقيمة 3 جنيهات فى الجرام الواحد فى ختام تعاملات اليوم الجمعة 15 أبريل وفقا لآخر تحديث لموقع gold price today.



أسعار الذهب محليا دون مصنعية



وسجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم الجمعة نحو 1163جنيها مقارنة 1160 جنيها فى المنتصف .



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم الجمعة نحو 1018جنيها مقابل 1115 جنيها فى المنتصف .



بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 873جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة نحو 679 جنيها .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الجمعة نحو 582 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 8144جنيها.

وسجل سعر كيلو الذهب مستهل اليوم الجمعة 1.163 مليون جنيه .

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1975دولار للأوقية.

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.



