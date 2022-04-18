أحمد بلال: الأهلي أهدر فوزا تاريخيا أمام الرجاء.. وهذه رسالتي إلى اللاعبين

أكد أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق، أن لاعبي المارد الأحمر أهدروا فرصة تحقيق فوز تاريخي على نادي الرجاء المغربي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين السبت.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الرجاء بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب "الأهلي وي السلام".

وقال بلال خلال تصريحات عبر قناة etc" لبرنامج "بوكس تو بوكس": "الأهلي أهدر فرصة تحقيق فوز تاريخي أمام الرجاء، المباراة كانت من جانب واحد لصالح المارد الأحمر، وسيناريو اللقاء كان من الطبيعي أن يقودنا لتحقيق نتيجة تاريخية، مثلما حدث أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "الأهلي كان قادرًا على حسم التأهل في القاهرة، لكن ما زال هناك 90 دقيقة أخرى، وعلى لاعبي القلعة الحمراء أن يُثبتوا أنهم يستحقوا التأهل للدور المقبل".

وأتم: "سذاجة دفاع الأهلي في رقابة لاعبي الرجاء هي سبب دخول الهدف في مرمى محمد الشناوي".

وسيلتقي الأهلي مع الرجاء في المغرب، يوم الجمعة الموافق 22 أبريل، وذلك في مواجهة الإياب لدور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا.