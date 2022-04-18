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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طلب إحاطة لتحويل منطقة دير المحرق بأسيوط مركزا للسياحة الدينية.. تفاصيل

دير المحرق
دير المحرق

قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إن مصر هى الدولة الوحيدة التى زارها السيد المسيح، والعائلة المقدسة مكثت فى المرقسية حوالى 6 شهور و10 أيام.

وأضاف “نظير”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن دير المحرق به أول مذبح قام السيد المسيح بتدشينه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد زيارة بابا الفاتيكان أصبح دير المحرق من أفضل الأماكن السياحية والتاريخية.

وتقدم النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن تحويل منطقة دير المحرق لمنطقة سياحية.

وقال “ نظير ” خلال طلب الإحاطة، إنه من الضروري اتخاذ كافة الإجراءات وتدبير الموارد المالية لتحويل منطقة الدير المحرق بمركز القوصية - محافظة أسيوط إلى منطقة سياحية دينية وجاذبة للسياحة الدينية حيث أنها تعد النقطة الهامة في مسار العائلة المقدسة والتي مكثت بها حوالي ستة أشهر وعشرة أيام، سواء بمنطقة الدير المحرق أو بكنيسة السيدة العذراء شرق النيل.

ولفت عضو مجلس النواب، أيضا لوجود منطقة آثار بقرية مير غرب الدير المحرق وما يستتبع ذلك من إنشاء فنادق وتهيئة للطرق وتطوير للبنية التحتية وتوفير فرص العمل وخلق تنمية حقيقية بوسط الصعيد ووضع تلك المنطقة على خريطة الإعلام وخاصة بعد اعتماد زيارتها من بابا الفاتيكان والبابا تواضروس كمن ذهب إلى القدس الشريف. 

وطلب النائب إحالته إلى لجنة السياحة لمناقشته،  وذكر النائب أنها تعد الأداة البرلمانية الثانية فى هذا الشأن منذ الفصل التشريعى السابق، حيث تقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن ولم يتم اتخاذ اية إجراءات حتى تاريخه.
 

السيد المسيح العائلة المقدسة المرقسية دير المحرق صدى البلد

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