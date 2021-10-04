مصرع كاهن كنيسة سقط من طابق علوي بأسيوط

لقى كاهن بكنيسة الملاك بعزبة توما و رزقة الدير، التابعة لإيبارشية الدير المحرق بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، مصرعه إثر سقوطه من الطابق الأول بأحد العقارات السكنية.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الأول بأحد العقارات السكنية بمدينة أسيوط.



وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص وفاة "ميخائيل.ش.إ" كاهن بكنيسة الملاك بعزبة توما و رزقة الدير التابعة لإيبارشية الدير المحرق إثر سقوطه من الدور الأول بأحد العقارات السكنية بمدينة أسيوط بعد تعرضه لغيبوبة سكر.



تم نقل الجثة إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم.