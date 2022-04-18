فى حملات مكبرة على الأسواق .. ضبط 1248 قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط (1248) قضية تموينية متنوعة من بينهم (9) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (115,820 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز - أعلاف"– 65 طن أسمنت) ، (433) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (40,156 طن "دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أسمدة" – 13410 عبوة - 154 إسطوانة بوتاجاز - 1640 قطعة مستلزمات طبية – 27000 بيضة – 5 طن أسمنت) .

وكذا ضبط (526) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (18 قضية دقيق "تجميع – تصرف" – 103 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 96 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 52 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 48 قضية توقف عن الإنتاج – 51 قضية بيع خبز بأزيد من السعر – 30 قضية إنتاج خبز مطاعم - 128 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (1,650 طن دقيق مدعم "تصرف"– 7,050 طن دقيق مدعم "تجميع" – 1,050 طن دقيق حر - 1600 رغيف بلدى مدعم – 58 بطاقة تموينية ذكية) .

وكذا (16) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3,360 طن "أسمدة زراعية - سكر تموينى " ).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (236,386 طن – 1600 رغيف بلدى مدعم – 13410 عبوة – 27000 بيضة – 1640 قطعة مستلزمات طبية – 154 إسطوانة بوتاجاز – 58 بطاقة تموينية ذكية) .

كان أبرز تلك القضايا ضبط (38 طن "أرز أبيض – أرز شعير") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مضرب أرز) بمحافظة الدقهلية وضبط (10,800 طن سكر حر) معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (10 طن دقيق أبيض) بدون مستندات مجهول المصدر تم تخزينه لحجبه عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (صاحب مخزن دقيق بدون ترخيص) بمحافظة بنى سويف و ضبط (50 طن أسمنت) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

وتم ضبط (15 طن أسمنت) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة الدقهلية و ضبط (50 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الحملات فى ضبط (20 طن أسمدة زراعية) بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية و ضبط (3,15 طن دواجن ومقطعاتها) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وتمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (1,11 طن لحوم مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة و ضبط (145 طن مخللات – 5 طن ملح طعام)معبأة داخل شكائر وبراميل بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات) بمحافظة الشرقية.

وتم ضبط (7,500 طن مخللات) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتبعئة المخللات) بمحافظة البحيرة و ضبط (6,5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.