منها الاختيار 3 والكبير أوي.. نشاط مكثف في تصوير 10 مسلسلات رمضانية في مدينة الانتاج الإعلامي

تشهد مناطق التصوير المفتوحة وبلاتوهات وأستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، في الفترة الحالية نشاط مكثف في تصوير الأعمال الدرامية من المسلسلات وعدد من الإعلانات وذلك خلال شهر رمضان.

ومن المسلسلات التي تم الإنتهاء من تصويرها بالمدينة مسلسل " الكبير أوي “ بطولة أحمد مكي وهشام إسماعيل ورحمة أحمد، ومسلسل ملف سري بطولة النجم هاني سلامة وماجد المصري، محسن محيي الدين، والممثلة التونسية عائشة بن احمد ودنيا عبالعزيز ونضال الشافعي، وتأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، حيث تم تصويره بحي جاردن سيتي وشوارع المدينة.

كما تم تصوير مسلسل " نقل عام" بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر والفنانة القديرة سميحة أيوب والفنان القدير أحمد بدير، والنجم محمود حميدة، إخراج عادل أديب، حيث تم تصويره أيضا بشوارع المدينة.

أما مسلسل "غرفة 207 " فقد تم تصويره بحي الإسكندرية بالمدينة، من بطولة محمد فراج وريهام عبدالغفور وتأليف احمد خالد وإخراج تامر عشري، كما تم الإنتهاء من تصوير المشاهد الخاصة " بفيلم 11,11 " من بطولة النجم إياد نصار، وغادة عادل ومحمد الشرنوبي إخراج كريم عبدالعزيز , بشارع عماد الدين بالمدينة، كما تم تصوير إعلانات " أهل مصر" و" 500 ,500 " و "تنمية الأسرة " بشوارع مصدق وعماد الدين وحي الإسكندرية.

وهناك مسلسلات لاتزال تقوم بتصوير مشاهدها ببلاتوهات وأحياء المدينة المختلفة، ومنها مسلسل "الاختيار 3 " بطولة النجوم كريم عبدالعزيز وأحمد السقا وأحمد عز وياسر جلال ومحمد رياض وتأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي، حيث يتم تصوير مشاهده بشوارع المدينة وحي جاردن سيتي وعدد من الأستديوهات والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

كما يتم تصوير مسلسل " بيت الشدة " بالحي الشعبي، والمسلسل بطولة النجمة وفاء عامر والفنان إيهاب فهمي وأحمد التهامي وعبير منير ومن تأليف ناجي عبدالله وإخراج وسام المدني.

أما مسلسل "جزيرة غمام " فيتم تصوير عدد من مشاهده بالحي الريفي بالمدينة والمسلسل بطولة النجوم مي عز الدين، ورياض الخولي وطارق لطفي ومن تأليف عبدالرحيم كمال , إخراج حسن المنياوي.

وجاري أيضا تصوير مسلسل " وجوه " بطولة حنان مطاوع ومحمود عبدالمغني وتأليف محمد علي إبراهيم وإخراج أحمد حسن، ومسلسل " بابلو " بطولة حسن الرداد والفنانة هالة فاخر ونجلاء بدر وأروي جودة وسلوى عثمان وإخراج محمد عبدالرحمن بمنطقة نزلة السمان بالمدينة.

ومن الأعمال التي يتم تصويرها بمناطق متفرقة بالمدينة مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة عدد من الفنانين الشباب ومن إخراج أسامة عرابي، ومسلسل "ممكن نرجع" بطولة أمير المصري ومريم الخشت وآدم الشرقاوي ومن تأليف عمرو مدحت وإخراج جوبو عيد، ويتم تصوير مشاهده بشارع عماد الدين وبيت الأمة بالمدينة .