عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منها الاختيار 3 والكبير أوي.. نشاط مكثف في تصوير 10 مسلسلات رمضانية في مدينة الانتاج الإعلامي

مدينة الانتاج الإعلامي
مدينة الانتاج الإعلامي

تشهد مناطق التصوير المفتوحة وبلاتوهات وأستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، في الفترة الحالية نشاط مكثف في تصوير الأعمال الدرامية من المسلسلات وعدد من الإعلانات وذلك خلال شهر رمضان.

ومن المسلسلات التي تم الإنتهاء من تصويرها بالمدينة  مسلسل " الكبير أوي “ بطولة أحمد مكي وهشام إسماعيل ورحمة أحمد، ومسلسل ملف سري بطولة النجم هاني سلامة وماجد المصري، محسن محيي الدين، والممثلة التونسية عائشة بن احمد ودنيا عبالعزيز ونضال الشافعي، وتأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، حيث تم تصويره بحي جاردن سيتي وشوارع المدينة. 

كما تم تصوير مسلسل " نقل عام" بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر والفنانة القديرة سميحة أيوب والفنان القدير أحمد بدير، والنجم محمود حميدة، إخراج عادل أديب، حيث تم تصويره أيضا بشوارع المدينة.

أما مسلسل "غرفة 207 " فقد تم تصويره بحي الإسكندرية بالمدينة، من بطولة محمد فراج وريهام عبدالغفور وتأليف احمد خالد وإخراج تامر عشري، كما تم الإنتهاء من تصوير المشاهد الخاصة " بفيلم 11,11 " من بطولة النجم إياد نصار، وغادة عادل ومحمد الشرنوبي إخراج كريم عبدالعزيز , بشارع عماد الدين بالمدينة، كما تم تصوير إعلانات " أهل مصر" و" 500 ,500 "  و "تنمية الأسرة " بشوارع مصدق وعماد الدين وحي الإسكندرية. 

وهناك مسلسلات  لاتزال تقوم بتصوير مشاهدها ببلاتوهات وأحياء المدينة  المختلفة، ومنها مسلسل "الاختيار 3 " بطولة النجوم كريم عبدالعزيز وأحمد السقا وأحمد عز وياسر جلال ومحمد رياض وتأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي، حيث يتم تصوير مشاهده بشوارع المدينة وحي جاردن سيتي وعدد من الأستديوهات والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام. 

كما يتم تصوير مسلسل  " بيت الشدة " بالحي الشعبي،  والمسلسل بطولة النجمة وفاء عامر والفنان إيهاب فهمي وأحمد التهامي وعبير منير ومن تأليف ناجي عبدالله وإخراج وسام المدني.

أما مسلسل "جزيرة غمام " فيتم تصوير عدد من مشاهده بالحي الريفي بالمدينة والمسلسل بطولة النجوم مي عز الدين، ورياض الخولي وطارق لطفي ومن تأليف عبدالرحيم كمال , إخراج حسن المنياوي.

وجاري أيضا تصوير مسلسل " وجوه "  بطولة حنان مطاوع ومحمود عبدالمغني وتأليف محمد علي إبراهيم وإخراج أحمد حسن، ومسلسل " بابلو "  بطولة حسن الرداد والفنانة هالة فاخر ونجلاء بدر وأروي جودة وسلوى عثمان وإخراج محمد عبدالرحمن بمنطقة نزلة السمان بالمدينة.

ومن الأعمال التي يتم تصويرها بمناطق متفرقة بالمدينة مسلسل في بيتنا روبوت 2  بطولة عدد من الفنانين الشباب ومن إخراج أسامة عرابي،  ومسلسل "ممكن نرجع" بطولة أمير المصري ومريم الخشت وآدم الشرقاوي ومن تأليف عمرو مدحت وإخراج جوبو عيد، ويتم تصوير مشاهده بشارع عماد الدين وبيت الأمة بالمدينة .

مدينة الانتاج الإعلامي الكبير أوى الاختيار 3 جزيرة غمام في بيتنا روبوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

من 30 إبريل وحتى 5 مايو.. مدبولي يصدر قراراً بالإجازة الرسمية لعيد العمال والفطر

الأعلى منذ 15 مارس.. قفزة كبيرة في أسعار الذهب وعيار21 بـ1041 جنيها

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

صدمة كبيرة لمنتظرى هواتف آيفون iPhone 14 لهذا السبب

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني

مصر تدين الإساءة للقرآن في السويد وتؤكد رفضها المساس بالمُعتقدات الدينية

في وقت حرج.. إصابة رئيس الوزراء الإيطالي بفيروس كورونا

الأوقاف تقرر فتح المساجد لصلاة العيد قبل الموعد بـ 30 دقيقة بدلا من 10 دقائق

منها الاختيار 3 والكبير أوي.. نشاط مكثف في تصوير 10 مسلسلات رمضانية في مدينة الانتاج الإعلامي

تصرف همجي.. كبار العلماء بالسعودية تدين واقعة الإساءة إلى القرآن الكريم بالسويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هالة صدقي لـ صدي البلد: قابلت سيدات في المحاكم يعانين مثل "فاتن أمل حربي".. والمسلسل  فرصة للآباء ليشاهدوا ما يفعلونه بأبنائهم

كهف الخفافيش.. شاهد شقة كاملة باللون الأسود عمرها 89 عامًا|صور

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

عاصفة رعدية تضرب سيارة تويوتا على سرعة عالية.. ماذا حدث؟

فيديو

هالة سرحان: رحيل وائل الإبراشي صدمة.. وروبي نجمة مصر القادمة|فيديو جراف

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

اﻟﻤﺰﻳﺪ