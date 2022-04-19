بحوزتهما بندقية خرطوش.. حبس شخصين فرضا إتاوة على عمال في البساتين

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بفرض اتاوات على عمال شركة أعلى الطريق الدائري بالبساتين أثناء تركيبهم لوحات إعلانية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (مدير شركة دعاية وإعلان) بتضرره من (شخصين) لقيامهما بمنع العاملين بالشركة عمله من إستكمال فك وتركيب الإعلانات الخاصة بالشركة (أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم) ومطالبتهما لهم بدفع مبالغ مالية نظير السماح بإستكمال عملهم

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) .

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما ، وبحوزة أحدهما (بندقية خرطوش ) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وحيازة البندقية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.