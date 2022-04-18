أخبار السيارات| أسعار فئات سوزوكي فيتارا موديل 2022 .. لوتس تنافس بورشه تايكان بـ type 133 في 2023.. كبير مصممي بي ام دبليو يكشف عن BMW X7 موديل 2023

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

شهدت الأيام الماضية ارتفاعًا في القيمية التسويقية للسيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، حيث قدرت الزيادة بنسبة تتراوح بين 65 و 68 ألف جنيه.

تستعد كل الفرق المشاركة في سباق الفورمولا 1 موسم 2022، لخوض معركة جديدة على حلبة إيمولا في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى التي تنطلق فعالياتها يوم الجمعة 22 أبريل الجاري، ويشمل اليوم الأول التجارب الحرة الأولى ثم التصفيات التأهيلية، وفي يوم السبت التجارب الحرة الثانية ثم السباق السريع يليها السباق يوم الأحد 26 أبريل.

تستعد شركة "لوتس" لإطلاق سيارتها type 133 الصالون الجديدة بحلول عام 2023.

تستخدم شركة BMW البافارية عملية جمع البيانات من عملائها لتحسين مستوى سيارتها المستقبلية وتضمين المزايا التي تعجبهم.

سوف يحصل طراز BMW X7 على إعادة تصميم مختلف كليا مع إصدار موديل عام 2023. ومن أهم التغييرات التي تطرأ على سيارة الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض هي الواجهة الأمامية الجديدة ، وتعديلات طفيفة في الجهة الخلفية ، ومقصورة داخلية معاد تشكيلها.