لوتس تنافس بورشه تايكان بـtype 133 في 2023

تستعد شركة "لوتس" لإطلاق سيارتها type 133 الصالون الجديدة بحلول عام 2023.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، لوتس تايب 133 ، الذي ستتبع سياسية الشركة الجديدة في الحصول على اسم يبدأ بـ "E" في إصدار الإنتاج التجاري، ستكون منافسًا مباشرًا لسيارة بورشه تايكان التي تتمتع بشعبية كبيرة بين محبي السيارات الفارهة الفاخرة، وهو المستوى الذي سبق وأعلن مديري شركة "لوتس" بأنهم يرغبون في الوصول له ومنافسته وأن سيارات بورشه كانت المعيار الرئيسي أثناء تطوير لوتس Eletre الجديدة الرياضية متعددة الأغراض الكهربائية، على الرغم من الاختلاف الواضح بين السيارتين.

قال Gavan Kershaw ، مدير إدارة الجودة، إن التطوير الديناميكي لـ لوتس إليتري كان يقيس نفسه على مستوى سيارات بورشه ، بدلاً من جودة السيارة نفسها ، بهدف طرح أحدث الديناميكيات بعد ذلك في لوتس Type 133 و Type 134 الكروس أوفر المستقبلية .

لوتس الكهربائية الجديدة

أشار "جافان" في معرض حديثه إلى تقنيات نظام التعليق مثل التحكم النشط في اللفة، و CDC [التحكم في التخميد المستمر] ، والتوجيه الخلفي النشط المستقل والإيرو النشط باعتبارها ميزات واضحة في الهندسة المعمارية الممتازة المصنوعة والهيكل المصنوع من الألومنيوم مشيرا إلى أن منصة شركة جيلي الصينية هي الأفضل وأكثر منصة تقدم ديناميكية للسيارات.

أكد "جافن" أن كل التقنيات المستخدمة في لوتس إليتير ستكون متضمنة في تايب 133 التي تأتي بإعداد مماثل تقريبا، مضيفا إلى أن 133 سيتم بنائها في مصنع ووهان بالصين.

بورشه تايكان

لا تزال التفاصيل الإضافية لسيارة لوتس تايب 133 غير متاحة للجمهور، ولكن مع استخدام محركات مزدوجة بقوة 592 حصانًا المقدمة في إليتري ستكون تايب 133 منافسة قوية لسيارة بورشه تايكان GTS.

في الواقع ، أكد العضو المنتدب لشركة لوتس مات ويندل أن تقديم تايب 133 بقوة 592 حصانًا هو نقطة البداية فقط وهناك المزيد من المتغيرات الكهربائية في المستقبل.

لوتس إليتري

نائب الرئيس الأول للتصميم في لوتس ، بيتر هوربوري ، حرص على التأكيد على استمرار الشركة في تقديم هويتها والحفاظ على سماتها الرئيسية في الموديلات الجديدة والكهربائية المستقبلية، ولكن مع ذلك لكل طراز شخصيته المستقلة التي تميزه عن باقي العائلة "نحن لا ننتج توائم، يمكن لكل فرد في الأسرة أن يكون له طابعه الخاص ".

لوتس إيفيجا

لذلك من المرجح أن يستوحي تايب 133 إشارات تصميم من إليتري ولكنه في نفس الوقت يحتفظ بشخصيته الفريدة المميزة مع تركيز لوتس على الديناميكية الهوائية وتحسينها بأكبر قدر ممكن.