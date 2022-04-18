التنمية المحلية: 21 ألف شادر بالمحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة

قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الدولة المصرية حريصة على توفير السلع الأساسية والخضر والفاكهة بأسعار مناسبة ومخفضة في كافة أنحاء الجمهورية .



وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية على قناة " المحور "، :" نتابع توفير السلع في أسواق الجملة بأسعار مخفضة ".



وتابع خالد قاسم :" 21 ألف شادر ومنفذ ثابت ومتحرك في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ".



واكلم خالد قاسم :" معرض اهلا رمضان تعمل على إحداث حالة توازن في الأسواق وتوفير السلع بأسعار ملائمة من اجل ضبط الأسعار وزيادة المعروض من السلع ".

ولفت خالد قاسم :" مرور يومي في المحافظات على الأسواق للتأكد من توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ".

