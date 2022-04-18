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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البحوث الفلكية: لم يحدث خطأ برؤية هلال رمضان..فيديو

هلال رمضان
هلال رمضان

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا لحسابات المعهد الفلكية، رمضان بدأ في موعده، وطبقا للرؤية الشرعية من دار الإفتاء تم ذلك، وبدأ رمضان يوم 2 أبريل.

 

وأضاف جاد  القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هناك حالة غريبة من الجدل الموجودة على السوشيال ميديا، بشأن وجود خطأ في الرؤية بخصوص بدر رمضان يوم 16 أبريل الجاري.

 

وتابع  رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مفيش أي خطأ إطلاقًا"، متابعا أن هذه المرة من المرات التي اتفقت فيها الرؤية البصرية الشرعية مع الحسابات الفلكية.

 

وأشار جاد القاضي إلى أنه لا توجد أي خلافات طبقًا للبيانات الفلكية، وبعض المروجين يستعصى عليهم أن يروا الناس مبسوطين وعايشين في سعادة وينبذوا شوية شائعات وحاجات على مواقع التواصل لبث الفرقة.

 

السوشيال ميديا دار الإفتاء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المعهد القومي للبحوث الفلكية القومي للبحوث

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