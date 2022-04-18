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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محاولة اغتيال.. أحمد موسى يكشف تفاصيل اتصال وزير الداخلية الأسبق به

احمد موسى
احمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل اتصال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم به، أثناء حكم الأخوان، مؤكدا أنه تم رصد محاولة لاغتياله.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه :"محمد إبراهيم وزير الداخلية كلمني وحذرني وطلب مني عدم التحرك، وقال لي هبعتلك ناس علشان التأمين".


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه :"الموضوع ده حصل بدل المرة عشر مرات، ومحاولات أخرى لاغتيال آخرين.


وأكد مقدم برنامج على مسئوليتي، أن الجماعات الإرهابية كانت تقوم باستهداف الدولة لإسقاطها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة وأجهزة المعلومات لها دور كبير في الحفاظ على الدولة.
 

أحمد موسى محمد ابراهيم حكم الإخوان محاولة لاغتيالي الجماعات الارهابية القوات المسلحة

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