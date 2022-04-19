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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاد جريشة: شاشات تقنية الفيديو بإفريقيا بها مشاكل.. والمخرج هو المتحكم بها

جهاد جريشة
جهاد جريشة

كشف جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عن مفاجأة تتعلق بالجدل التحكيمي المُثار خلال مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

قال جريشة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معندناش شاشات زيادة في غرفة تقنية الفيديو، عكس أوروبا، الأمور في إفريقيا لا تُدار بهذا الشكل".

أضاف: "اللي بيتم عرضه على الحكام؛ هو البث التلفزيوني، والمخرج هو المتحكم بشكل كبير فيما يُعرض على حكم الساحة".

وواصل: "هناك فرق كبير في تطبيق تقنية الفيديو في إفريقيا وأوروبا، في أوروبا، حكام تقنية الفيديو هم المسؤولين بشكل كامل عن عرض كل الزوايا على حكم الساحة، عكس إفريقيا الأمور لا تُدار بتلك الطريقة وما يتم عرضه على الحكام هو البث التلفزيوني، وبالتالي المخرج هو المسؤول عن ما يتم عرضه على حكم الساحة" .

وختم حديثه قائلا: "عندنا مشاكل في تطبيق تقنية الفيديو لازم ناخد بالنا منها".

دوري ابطال افريقيا تقنية الفيديو جهاد جريشة نهائى دورى أبطال إفريقيا الرجاء المغربي

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