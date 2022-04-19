استجابة لصدى البلد.. جهاز شئون البيئة بالغربية يزيل التراكمات الموجودة بقرية مشال

فى استجابة سريعة لما نشره "صدى البلد" حول قرية مشال فى مركز بسيون التابع الى محافظة الغربية ، بسبب تضررهم من جبال القمامة التى تحاصرهم ، قام جهاز شئون البيئة بالغربية بإزالة القمامة .

وإرسال جهاز شئون البيئة بالغربية ردا لـ صدى البلد على هذه الشكوى وجاء كالاتى " في إطار المتابعة المستمرة للمحطة الوسيطة بقرية مشال بمركز بسيون بمحافظة الغربية وفي ضوء الخطاب المذكي إلينا من السيد النائب سامح فتحي حبيب وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بشأن تضرر الأهالي من تراكمات القمامة التى تحاصرهم بالمحطة الوسيطة بقرية مشال وذلك خوفاً من تعرضهم للأوبئة والأمراض.

وبناء عليه فقد قامت إدارة المخلفات والمواد والنفايات الخطرة بجهاز شئون البيئة بالغربية وبتوجيهات من السيد الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم المخلفات بالتنسيق مع السيد اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة بسيون وذلك لرفع كافة التراكمات الموجودة بالمحطة الوسيطة بمشال وأسفرت جهود الحملة عن رفع مخلفات القمامة والمخلفات الصلبة وتسوية أرض المقلب ونقل كافة التراكمات إلى المدفن الصحي بمدينة السادات للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ".



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