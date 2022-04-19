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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لصدى البلد.. جهاز شئون البيئة بالغربية يزيل التراكمات الموجودة بقرية مشال

صدى البلد

فى استجابة سريعة لما نشره "صدى البلد" حول قرية مشال فى مركز بسيون التابع الى محافظة الغربية ، بسبب تضررهم من جبال القمامة التى تحاصرهم   ، قام جهاز شئون البيئة بالغربية بإزالة القمامة . 

 

وإرسال جهاز شئون البيئة بالغربية ردا لـ صدى البلد على هذه الشكوى وجاء كالاتى " في إطار المتابعة المستمرة للمحطة الوسيطة بقرية مشال بمركز بسيون بمحافظة الغربية وفي ضوء الخطاب المذكي إلينا من السيد النائب سامح فتحي حبيب وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بشأن تضرر الأهالي من تراكمات القمامة التى تحاصرهم بالمحطة الوسيطة بقرية مشال وذلك خوفاً من تعرضهم للأوبئة والأمراض.

 

وبناء عليه فقد قامت إدارة المخلفات والمواد والنفايات الخطرة بجهاز شئون البيئة بالغربية وبتوجيهات من السيد الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم المخلفات بالتنسيق مع السيد اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة بسيون وذلك لرفع كافة التراكمات الموجودة بالمحطة الوسيطة بمشال وأسفرت جهود الحملة عن رفع مخلفات القمامة والمخلفات الصلبة وتسوية أرض المقلب ونقل كافة التراكمات إلى المدفن الصحي بمدينة السادات للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ". 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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