جميلة عوض تحتفل بعيد ميلادها.. فيديو وصور

احتفلت الفنانة جميلة عوض ، بعيد ميلادها ، ونشرت عدة صورة وفيديوهات من الاحتفال وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت جميلة عوض “ عيد ميلادي في رمضان حاجة تانية 🌙 ”.

وحلت جميلة عوض، ضيفة بحلقة الليلة من برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.

وعبَّرت جميلة عوض، عن رغبتها في تقديم عمل فني باللغة العربية الفصحي، مؤكدة حبها للأحداث التاريخية القديمة.



وتابعت جميلة عوض: "صحتي بتكون فى النازل وأنا بصور، وكنت بحب شخصيتي فى مسلسل إلا أنا جدا"