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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يشكل لجنة ثلاثية لحسم مصير أزمة كأس مصر النسخة القديمة

كأس مصر
كأس مصر

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن اتحاد الكرة المصري، شكل لجنة برئاسة عامر حسين عضو المجلس والمشرف على لجنة المسابقات وعضوية اللواء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا لمناقشة ملف بطولة كأس مصر القديمة، وتحديد مواعيد للمباريات الأربعة المتبقية من المسابقة.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، اتحاد الكرة قرر الرضوخ لطلب الشركة الراعية واستئناف كاس مصر المتوقف منذ الموسم الماضي، حيث تتبقى 4 مباريات فقط، هي: الأهلي وبيراميدز في دور الثمانية، ومباراتي نصف النهائي بين بتروجيت والفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز، والمباراة الأخرى بين أسوان والزمالك، إلى جانب المباراة النهائية.

وأوضح شبانة،: تكمن أزمة هذه النسخة من كأس مصر؛ في عدم وجود مواعيد لخوض مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الثمانية حيث أن الفريقين يشاركان في البطولات الإفريقية ويعانيان من ضغط كبير في جدولهما.

كأس مصر بيراميدز عامر حسين

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