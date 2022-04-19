خالد عبدالعزيز: ليس من الإنصاف عدم تواجد صالح سليم وحمادة إمام بالاستفتاءات

علق خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق ، على عدم تواجد الكابتن صالح سليم و حمادة إمام فى الاستفتاءات ، ونشر تغريدة عبر حسابه بموقع “ تويتر ”.

وكتب خالد عبدالعزيز “ كل الاحترام للاستفتاءات وحرية الرأى والاختيار والترتيب الذى أسفرت عنه، لكن ليس من الإنصاف خلو القائمة من لاعبين هما -فى رأيى- أهم أسباب شعبية وانتشار كرة القدم عموماً فى مصر وامتداد تأثير القوى الناعمة المصرية عبر الحدود ، الراحلان مايسترو الأهلى صالح سليم وثعلب الزمالك حمادة إمام ”.

ويذكر ان حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام وي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد نتيجة لقاء الذهاب غير مريحة بالمرة للجماهير مما وجهت أصابع الاتهام لرباعي خط الدفاع المارد الاحمر الذي تسبب في هدف الرجاء .