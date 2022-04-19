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منوعات

اكتشاف تابوت غامض أسفل كاتدرائية نوتردام.. وهيكل عظمي بداخله|صور

تابوت
تابوت

أعلنت كاتدرائية نوتردام افتتاح التابوت الغامض الذي اكتشافه منذ 3 أعوام بعد حريق ضخم أصاب الكاتدرائية في باريس، حيث عثر عليه الخبراء مدفونًا بين أنابيب نظام تدفئة يرجع عمره للقرن الـ19.

 

كشفت كاتدرائية نوتردام عن موعد افتتاح التابوت الذي تم اكتشافه من قبل علماء الآثار الفرنسيين في مارس عام 2019، عقب الحريق المدمر الذي التهم مبنى القرن الثاني عشر.

 

عثر الخبراء على التابوت الحجري بالصدفة في مارس أثناء الأعمال التحضيرية لإعادة بناء برج نوتردام القديم، حيث اكتشف العمال أنه مدفون على عمق 65 قدمًا تحت الأرض بين أنابيب من الطوب في نظام تدفئة من القرن التاسع عشر.

 

على الرغم من أنه يعتقد أنه أقدم بكثير من ذلك، إلا أنه لا يزال في حالة جيدة بشكل ملحوظ.

 

وقال معهد البحوث الأثري الوطني الفرنسي INRAP في مؤتمر صحفي بأنه قد تم استخراج التابوت الحجري من الكاتدرائية في 12 أبريل، مضيفًا أنه سيتم إرساله قريبًا إلى معهد الطب الشرعي في تولوز.

 

مفاجآت داخل التابوت

ذكرت التقارير أن الخبراء قد أطلوا بالفعل على التابوت باستخدام كاميرا تنظيرية، ونتيجة لذلك، تم الكشف عن الجزء العلوي من الهيكل العظمي، وسادة من الأوراق، منسوجات، ومواد عضوية جافة.

 

يبلغ طول التابوت 1.95 مترًا (6 أقدام و 4 بوصات) وعرضه 48 سم (1 قدم 6 بوصات).

 

من المتوقع أن يدرس خبراء الطب الشرعي محتوياته في الأيام القليلة المقبلة من أجل تحديد جنس الهيكل العظمي وحالته الصحية السابقة، حسبما قال عالم الآثار كريستوف بيسنييه.

 

وقال بيسنييه "إذا اتضح أنه تابوت حجري من العصور الوسطى، فإننا نتعامل مع ممارسة دفن نادرة للغاية"، مضيفًا أنه تم العثور على التابوت الحجري تحت كومة من التراب كان أثاثها من القرن الرابع عشر.

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SARCOPHAGUS-CATHEDRAL
SARCOPHAGUS-CATHEDRAL
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