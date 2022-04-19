الحديدي: فيريرا يطبق سياسة التدوير بما يحقق أكبر استفادة للزمالك

أكد عمرو الحديدي، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن أن المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، يُطلق سياسة التدوير مع فريق الزمالك، لتحقيق أكبر استفادة من اللاعبين.

وقال نجم منتخب مصر السابق، خلال وجوده ضيفًا، ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة ETC، أن المدرب البرتغالي يمنح جميع اللاعبين فرصة للمشاركة من أجل محاولة لتقريب مستويات العناصر الموجودة، من أجل تحقيق أكبر استفادة من جميع اللاعبين".

وأكمل الحديدي، على المستوى الفني أيضًا، فيريرا نجح في جعل الزمالك يُنفذ أساسيات كرة القدم، بغض النظر عن تذبذب مستويات اللاعبين، أصبح هناك تعامل بين زيزو والمثلوثي على سبيل المثال في تنفيذ واجبات المركز.

وأتم نجم الأهلي السابق، الزمالك هو المستفيد من عودة فيريرا لتدريب الزمالك لأنه مدرب يتمتع بشخصية قوية، وقليل الحديث في الإعلام.