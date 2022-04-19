حدث ليلا.. قصف إسرائيلي على قطاع غزة.. أمريكا تبحث تصنيف روسيا راعية للإرهاب.. خالد الغندور يعتذر للنادي الأهلي

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

مسئول بالإدارة الأمريكية: نبحث إمكانية تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

قال مسئول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية إن مسؤولي وزارة الخارجية يبحثون بطرق شتى كيفية محاسبة روسيا على حربها في أوكرانيا، بما في ذلك إمكانية تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب.



موسيماني يوزع شنط رمضان على أهالي مصر القديمة

شارك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في العمل الخيري الذي يقدمه المارد الأحمر خلال شهر رمضان المبارك .

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جزيرة مينداناو في الفلبين

أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل المتوسطي، اليوم الثلاثاء، رصد زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر يضرب جزيرة مينداناو بالفلبين.



مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بنجع حمادي| أسماء

لقى 4 أشخاص مصرعهم في مستشفى بهجورة؛ متأثرين بإصاباتهم في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، أمام قرية القمانة في نجع حمادي شمال قنا.



هاريس: الولايات المتحدة تلتزم بعدم إجراء تجارب صاروخية مدمرة ومضادة للأقمار الصناعية

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن الولايات المتحدة ستلتزم بعدم إجراء تجارب صاروخية مدمرة ومضادة للأقمار الصناعية.



الأحياء يحسدون الموتى.. التشيك تواجه الانهيار الكامل حال حظر الطاقة الروسية

قال خبير الطاقة إيفان نوفيسكي، إنه في حالة فرض حظر على الغاز الروسي، سيتجمد معظم سكان التشيك حتى الموت في الشتاء المقبل، وسيتوقف الجزء الأكبر من الصناعة التشيكية بحلول الخريف.



تفاصيل 30 دقيقة في حريق مخلفات أرض مدينة نصر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، التفاصيل الكاملة في حريق مخلفات قطعة أرض بمنطقة مدينة نصر.

لإثارته الفتنة.. الأهلى يشكو خالد الغندور والأخير يعتذر

قررت إدارة النادي تقديم شكوى صباح غدٍ إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي خالد الغندور، وما يقوم به من تدوينات عبر حسابه الرسمي على «الفيسبوك»، كلها غير حقيقية، تهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد فريق الأهلي، الذي سوف يتوجه إلى المغرب صباح غدٍ لخوض مباراة العودة في دور الثمانية لدوري الأبطال، والمحدد لها الجمعة المقبل بملعب محمد الخامس.



طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا في قطاع غزة.. وسماع دوي انفجارات عنيفة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف أهدافا للمقاومة الفلسطينية بموقع القادسية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

حمد إبراهيم عن انضمامه لجهاز المنتخب: أركز حاليا مع الإسماعيلي

كشف حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة بالإسماعيلي، موقفه من الانضمام للجهاز الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه يركز في الوقت الحالي مع النادي الإسماعيلي.

طارق شوقي عن شائعة إقالته: قبل أى حدث كبير تنطلق الأكاذيب

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الخبر المتداول على السوشيال ميديا بشأن إقالته وتقديم امتحانات الثانوية العامة لتكون الشهر المقبل.