اليونان تحتجز سفينة تحمل العلم الروسي

احتجزت السلطات اليونانية الناقلة "يبجاس"، والتي كانت تحمل العلم الروسي في ميبناء كاريستوس بجزيرة إيبويا.

وأفادت وكالة الأنباء اليونانية "أمنا" بأن القرار صدر من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال كجزء من تنفيذ العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي على السفن التي تمثل مصالح روسيا.

وأضافت الوكالة أنه يوجد 19 بحارا روسيا على متن السفينة، مشيرة إلى أن العقوبات تتعلق بالسفينة وليس بحمولتها.

هذا وقررت السلطات الرومانية، في وقت سابق، حظر دخول السفن الروسية إلى موانئها.

ووفقا لبيان نشرته وكالة "سبوتنيك"، أوضحت الهيئة البحرية الرومانية أنه سيتم حظر السفن التي ترفع العلم الروسي من دخول الموانئ الرومانية باستثناء الأغراض الإنسانية الطارئة ونقل الطاقة اعتبارًا من الأحد الموافق، 17 من أبريل.

وفيما كانت بلجيكا أصدرت حظرا مماثلا أمس، الجمعة، قال البيان: "اعتبارًا من 17 أبريل 2022، يُحظر الوصول إلى الموانئ الرومانية لأي سفينة مسجلة تحت العلم الروسي، بما في ذلك السفن التي غيرت العلم الروسي إلى علم أي دولة أخرى أو التي غيرت تسجيلها في روسيا إلى تسجيل في أي دولة أخرى بعد 24 فبراير 2022".

وأوضح أن الحظر لن يطبق على السفن المحتاجة إلى المساعدة والبحث عن ملجأ، أو إذا احتاجت السفينة إلى توقف طارئ في الميناء لأسباب أمنية أو لإنقاذ الأرواح، وفقا لنص البيان.