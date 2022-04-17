زلزال قوي يضرب جنوب اليونان

ضرب زلزال شدته 5 درجات ريختر جنوب اليونان، مساء السبت، وفق ما أعلن مرصد أثينا للنشاط الزلزالي الذي حدد مركزه قبالة سواحل جزيرة كيثيرا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، وقع الزلزال نحو الثامنة مساء بالتوقيت المحلي على بعد 46 كيلومترا من جنوب غرب الجزيرة الواقعة قبالة الطرف الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة بيلوبونيز، وعلى عمق 67 كيلومترا.

ولم يعلن عن وقوع خسائر مادية أو سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية.

وفي أكتوبر 2020، وقع زلزال عنيف بقوة 7 درجات ريختر في بحر إيجه بين جزيرة ساموس اليونانية ومدينة إزمير بغرب تركيا، وسجلت غالبية الخسائر والأضرار في تركيا حيث قضى 114 شخصا وجُرح أكثر من ألف آخرين، فيما قضى شابان في ساموس