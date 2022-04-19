كريم فهمي عن خلافه مع محمد هنيدي: عقلة الإصبع ليست حكرا علي

رد الفنان كريم فهمي، على حقيقة خلافه مع محمد هنيدي بسبب اقتباس فيلم "عقلة الأصبع" بعد انتهاء فيلم "ديدو"، قائلا "أنا واحد من جمهور محمد هنيدي واحنا بنتفرج عليه من زمان من أول فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، والموضوع عمره ما تطرق بينا إلى خلاف أبدا".

وأضاف كريم فهمي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه يحب الفنان محمد هنيدي جدا، متابعا: "أنا بحبه جدا وبعد فيلم ديدو لما نزل محمد هنيدي كان باعت لى رسالة على فيلم على بابا وكان مبسوط".

واستكمل كريم فهمي: "اسم عقلة الإصبع مش حكر عليا وهي رواية متروكة لأي حد أنه يستخدم اسمها، وعيب يبقى بيني وبين محمد هنيدي خلاف ودي اشاعة ومش حقيقة طبعا".

