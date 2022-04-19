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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دارين حداد بإطلالة جديدة في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانه دارين حداد صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسيمة علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

 

وظهرت فيها بإطلاله صيفية مرتديةً بلوزة صفراء ومعتمدة علي الميكب الناعم المائل الي ترابي ، وعلقت قائلة:" يارا ،بابلو،مسلسلات رمضان ".

 

ونالت الإطلالة إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معها عبر العليقات .

 

ويذكر أنه التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة دارين حداد داخل كواليس مسلسل بابلو الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

 

وتحدثت دارين عن كواليس تواجدها في المسلسل، وكيفية التحضير لشخصيتها، كما كشفت لنا عن الصعوبات التي واجهتها في العمل وكيف تغلبت عليها، وأوضحت طريقتها في الخروج من حصر المخرجين لها في دور الفتاة الجميلة، كما تحدثت عن تفاصيل اعمالها القادمة.

 

واحتفل أبطال وصناع مسلسل بابلو بانتهاء تصوير المسلسل، وتواجد كل من الفنان حسن الرداد، أروى جودة، دارين حداد، مصطفى فهمي، وسط أجواء من الفرحة بالنجاح الذي حققه العمل.

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