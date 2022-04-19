محمد أبو اليزيد: كنت متدلع وشقي في طفولتي..فيديو

كشف الموسيقار محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، العديد من كواليس وأسرار حياته الشخصية، قائلا "كنت متدلع وشقي وبتاع بنات في طفولتي وأيام الدراسة وكنت أول واحد يتزوج في دفعته من أجل الاستقرار وأنا عندي 27 سنة".



وأضاف محمد أبو اليزيد، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "أسرتي خط أحمر لا أسمح لأحد بتجاوزه، لا أقبل بتداول أخبار الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة".

وتابع وكيل نقابة المهن الموسيقية: "مثلت مصر ضمن فرقة أم كلثوم في مهرجان الموسيقى العربية والفنون الشعبية في إسبانيا عام 1984 وحصلنا على مركز متقدم".

ولد محمد أبواليزيد بمحافظة القاهرة ٢ أغسطس ١٩٦١، تخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية، وأثناء دراسته كون فرقه خاصة مع زملاء دفعته بالمعهد وبدأت الأعمال تتوافد عليه.

سجل ووزع للكثير من المطربين خاصة فن الغناء الشعبى أبرزهم الفنان أحمد عدويه وكتكوت الأمير وحسن الأسمر وطارق الشيخ وعبدالباسط حمودة وخالد عجاج وحمدي بيتشان حيث لاقت أغنيته الأساتوك نجاحاً كبيراً وكثير من مطربين الوطن العربى أمثال وليد توفيق ، نادية مصطفى، المطربة التونسية آسيا، المطرب السوري زياد نجم ،المطرب القطري خالد سالم وغيرهم.