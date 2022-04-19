ميمي جمال تبكي: وفاة جوزي قطم ضهري ولقيتني مسنودة على هوا.. شاهد

أرثت الفنانة " ميمي جمال " زوجها الفنان " حسن مصطفى " بكلمات مؤثرة ، قائلة عنه : " ده حبيبي وعشرة عمري الله يرحمه والراجل الوحيد اللي اتجوزته من سنة 1966 " .

وتابعت الفنانة ميمي جمال ، خلال لقائها لـ برنامج " سابع سما " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، ومن تقديم الإعلامية " راغدة شلهوب " ، أنها كانت تقدر زوجها الفنان " حسن مصطفى " وهو على قيد الحياة ، قائلة عنه: "راجل جميل وطيب ومحترم وحنين وفي البيت عكس الشغل خالص وبيعرف ربنا".

وأردفت متأثرة: "بعد وفاته ضهري أتقطم وكنت مسنودة عليه وفجأة لقيت تفسي مسنودة على هوا ، وكان قبه وفاة أمي".

واسترسلت : كان الأب والأخ والزميل والحبيب والزوج ، وده بعد ما أبويا أتوفى وأنا صغيرة وهو كان كل حاجة ، وقعدت بعده فترة تعبانة .

وأجهشت بالبكاء خلال حديثها عنه ، قائلة : "تعبت بعده وكنت بيتهيألي كتير أنه قاعد جمبي ومازلت حاسه بيه " .