أخبار التوك شو.. كريم فهمي: مافيش راجل عينه مش زايغة و ميمي جمال تكشف سبب عودتها للفن| فيديو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



شعبة الأدوية: المضاد الحيوي له أساليب معينة للعلاج ولا يُصرف إلا بروشتة





قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن المضاد الحيوي يجب أن لا يصرف إلا بروشتة طبية، مؤكدا أن المضادات الحيوية بمثابة كائن حي يستخدم للقضاء على الميكروبات.

وأضاف علي عوف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن المضاد الحيوي له أساليب معينة في المواجهة والعلاج، مشيرا إلى أنه يستخدم بشكل عشوائي في مصر.

بناتي أتجوزوا ومش بعمل حاجة.. ميمي جمال تكشف سبب عودتها للفن| فيديو





تحل الفنانة ميمي جمال ضيفة في برنامج "سابع سما" ، والمذاع على فضائية " النهار " ، ومن تقديم الإعلامية " راغدة شلهوب " .

وقالت الفنانة " ميمي جمال " ، إنها شعرت بأنها ظلت لفترة طويلة بعيدة عن الكاميرا ، وجالسة على " الكنبة " مثلما وصفت نفسها ، متابعة : "كل بنت من بناتي أتجوزت وراحت بيتها ومش بعمل حاجة في الدنيا غير أن بروح لصحبتي وبنعيد نفس الكلام هو هو كل يوم ".

وكانت أكدت الفنانة ميمي جمال أنها انتهت من تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “ أخر دور ”، المقرر عرضه على أحدى المنصات .

كريم فهمي: مافيش راجل عينه مش زايغة





قال الفنان كريم فهمي، إن الرجل بطبعه يتلفت إلى النساء، موضحا أن الموضع يكمن في احترام الرجل للسيدة التي توجد معه.

وأضاف كريم فهمي: "مفيش راجل مش عينه مش زايغة، حتى لو بيحب مراته، ولكن ده مش معناه أن الواحد يعمل حاجة غلط، والفكرة ازاي تقدر تحترم اللي بتحبها وعلى قد حبك فيها مش هتعمل حاجة غلط".

وتابع كريم فهمي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس: "في ناس بيبقوا متجوزين ملكات جمال وبيبصوا على حاجات أقل، واحنا تكوينا السيكولوجي غريب".

علي جمعة: الله يعلمنا من حوار موسى وفرعون نصرة الحق على الباطل..فيديو





قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله أمرنا بالسؤال والجواب والحوار والمناقشة حتى الملائكة يسألون؛ فسيدنا موسى كان من الرسل ذوي العزم والذي تحدث مع فرعون حيث ادعى الأخير الألوهية «أليس لي مُلك مصر؟».

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامج «القرآن العظيم» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه حتى فرعون استجاب لدعوة العقل «ولما رأى أن هناك لبينة ويمكن أن تكون صحيحة طلبها وخضع لها وطلب بالعلماء المختصين وهم السحرة؛ ثم حدث ما حدث من مواجهة موسى للسحرة؛ وكانت مواجهة فيها دروس كثيرة جدًا في هذا المجاتل».

الصدمة بـ السعودية.. مدير يهين عاملة الكاشير.. ودفاع قوي عنها..فيديو





عرض برنامج "الصدمة" اليوم المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مقلبا تم تصويره في السعودية، تضمن قيام مدير كافيه بإهانة عاملة الكاشير دون حق.

وانتفض الحاضرون في المكان للدفاع عن العاملة،ضد الإهانة التي تتعرض لها من مديرها، ليؤكدوا له “على ضرورة تعليمها بشكل جيد، وعدم اهانتها بهذا الشكل، واحترام كرامتها.

وتقوم فكرة البرنامج على عمل كاميرات خفية بقصد تصوير مشهد غير حقيقي، مترصدين بذلك ردة فعل الناس حول هذه المشاهد غير العادية بطبيعة الحال.

الصدمة.. فتاة مصرية تنهار بعد إهانة صاحب كافيه لها.. فيديو





عرض برنامج "الصدمة" اليوم المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مقلبا تم تصويره في مصر، تضمن إهانة صاحب الكافية لعاملة لديه، ليقول لها: “انتي مش نافعة في الشغلانة دي”، لتقول له باكية “متحرجنيش قصاد الناس ومش هعمل غلط تاني”.

ليتدخل عدد من الجالسين في الكافيه، ويوجهوا حديثه لصاحب الكافيه، “متكلمهاش كدة تاني”، وآخرين أكدوا للعاملة: “متسمحيش لحد يكلمك كده حتى لو كان هذا الشخص صاحب عمل”.

بكرهك... رد فعل تارا عماد بعد اكتشاف مقلب رامز موفي ستار| فيديو





وقعت الفنانة تارا عماد، ضحية مقلب رامز موفي ستار، عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الثلاثاء.



وقامت الفنانة تارا عماد ، بالصراخ والخوف بعد مشاهدتها التمساح والثعبان، في برنامج “رامز موفي ستار”، وبمجرد ما رأت رامز جلال رددت “بكرهك”، وألقت المياه عليه.



وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.



طارق الدسوقي : أمنية حياتي أن أقدم شخصية عمر بن عبد العزيز| فيديو





قال الفنان طارق الدسوقي، إنه قدم شخصية سيد درويش بمسلسل "زمن عماد الدين"، مؤكدا أن شخصية سيد درويش قدمها الفنان كرم مطاوع في السينما ايضا.

وأضاف طارق الدسوقي، خلال لقاء له لبرنامج “نص الحدوتة”، عبر فضائية “سي بي سي”، ان امنية حياتى أن أقدم شخصية الامام العادل عمر بن عبد العزيز،

للمطالبة بترحيلهم.. لاجئون أفارقة يعتصمون أمام مقر الأمم المتحدة في تونس |فيديو





أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تنفيذ عشرات اللاجئين الأفارقة لليوم الثالث على التوالي اعتصاماً أمام مقرّ الأمم المتحدة في تونس للمطالبة بترحيلهم إلى بلدان أخرى، وفق ما أفاد مراسلون ميدانيون لوكالة فرانس برس.

وينفذ هؤلاء اللاجئون وهم بغالبيتهم ممّن تمّ إنقاذهم خلال محاولتهم العبور بحراً إلى أوروبا، اعتصاماً أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة التونسية.

ويفترش اللاجئون المزوّدون ببطانيات وبينهم نساء وأطفال الأرض ليلاً وسط حقائب تحوي أغراضهم الشخصية.

رغم الأزمات العالمية.. الزراعة تطمئن المواطنين: توافر السلع الغذائية في السوق

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة؛ إن الدولة المصرية تهتم كثيرا بقضية مخزون السلع الإستراتيجية منذ عام 2014 بالإضافة إلى تطوير وتحديث نظم الزراعة.

أضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية على قناة «المحور»؛ أن الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجي جيد من السلع الغذائية والأساسية التي يحتاجها المواطن المصري .

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة؛ أن هذه الفترة هي موسم حصاد القمح والوضع يسير بشكل إيجابي في عملية الحصاد مع فتح موسم التوريد .