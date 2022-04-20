قبل انطلاقها بالسعودية.. ننشر تفاصيل الدورة التاسعة من مهرجان عفت لأفلام الطالبات

تحت شعار «إدهاش الحواس»

كشفت الدكتورة هيفاء جمل الليل، رئيسة جامعة عفت بالمملكة العربية السعودية عن استعدادات الجامعة لإطلاق الدورة التاسعة من مهرجان عفت لأفلام الطالبات تحت شعار ”إدهاش الحواس“ وذلك في العاشر الى الثاني عشرة من مايو القادم .

ومن المقرر إقامته فى مقر الجامعة حيث يتم عرض أفلام طالبات وخريجات مدرسة الفنون السينمائية، الأولى لتدريس صناعة الأفلام بالمملكة .

وقالت الدكتورة هيفاء جمل الليل :" بأن المهرجان سيواصل نجاحاته في دورته التاسعة والتي ستقام تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل، نائب رئيس مجلس الامناء والمشرف العام على الجامعة، من خلال إفساح المجال لإطلاع المجتمع على أهم إنتاجات طالباتنا في مجالات الفنون السينمائية منذ إطلاق دورته الاولى في 2014. لافتة إلى أن المهرجان سيتضمن عددا من الندوات والورش التدريبية التي تقدم للجمهور بشكل مباشر في مقر الجامعة، والتي يديرها نخبة من محترفي فنون السينما من ضيوف المهرجان.

وأكدت الدكتورة هيفاء جمل الليل :أن المرأة السعودية شريك كامل في التنمية وتعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة، بل وتعيش في هذا العهد الزاهر مستوى متقدماً في تقديم نفسها كعنصرٍ فعال في سوق العمل والإسهام في تطوير واستثمار طاقتها وقدراتها لتفعيل مشاركتها بالجهود اللازمة لضمان فاعليتها الإيجابية في الشقين الاجتماعي والاقتصادي، وعليه فإن طالباتنا في برنامج الفنون السينمائية يشاركن بإبداعاتهن في تصوير هذا الازدهار والذي تمثله بنجاح رؤية المملكة ٢٠٣٠.

فيما اوضح د. محمد غزالة رئيس مدرسة الفنون السينمائية بالجامعة أن المهرجان سيقدم عدداً من الورشات منها ورشة عن الاخراج السينمائي من تقديم المخرج المصري عمرو سلامه، بالإضافة لورشة ادارة الممثل في الفيلم من تقديم الفنانة السعودية لنا القمصاني، وورشة تصميم الصوت السينمائي من تقديم البروفسور جون مارشنت من جامعة وسط تينسي الامريكية، وورشة التصوير السينمائي من تقديم بروفسور جوناثن كار من جامعة بورنيموث البريطانية، وورشة عن فنون تصميم المشاهد السينمائية من تقديم الفنانة المصرية مروة البرماوي، وورشة النقد السينمائي من تقديم الناقدة البحرينية منصورة الجمري.

ويحتفي المهرجان من خلال ندوة خاصة مع صانعات الأفلام السعوديات والعرب واللاتي حققن نجاحات على مستوى عالمي، ومنهن سارة مسفر وجواهر العمري وفريق فيلم قوارير من خريجات الجامعة الندوة يديرها الناقد السينمائي احمد شوقي.

كما يقدم المهرجان ندوة عن صناعة المهرجانات السينمائية كمنصات للانتاج والتوزيع يحضرها انتشال التميمي رئيس مهرجان الجونة، السينمائي ومحمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للفيلم العربي، ويدير الندوة الناقد احمد العياد.

كما يقدم المهرجان ندوة مستقبل صناعة افلام التحريك السعودية، والتي يحضرها مالك نجر والعباس بن العباس ومحمود زيني وعبدالعزيز عثمان وولاء سندي.

ومن ضمن الفعاليات المصاحبة يقدم المهرجان عدداً من التكريمات لضيوف المهرجان، ومنهم الفنان السعودي القدير ابراهيم الحساوي، والذي يعقد معه لقاء يستضيفه مركز حي جميل الثقافي بجده.

يذكر أن مدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت تأسست في عام 2013، تحت مسمى قسم الإنتاج المرئي والرقمي، قبل أن يتم تغيير اسمها 2020.