"توعية الطلاب حول مخاطر الإنترنت و وسائل التواصل الاجتماعي" ندوة بجامعة العريش

نفذ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة العريش،شمال سيناء، بالتعاون مع مركز التدريب والاستشارات الاجتماعية ندوة تثقيفية بعنوان :"دور جامعة العريش في توعية الطلاب حول مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي". تحت رعاية الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش.

وقد أشرف علي تنفيذ الندوة الدكتورة سماح لطفى المدير التنفيذي لمركز التدريب والاستشارات الاجتماعية، عبر منصة Microsoft Teams.



وشملت الندوة ثلاث محاور رئيسية: (طبيعة وأنواع مخاطر الأنترنت - مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي - دور الجامعة فى حماية المستخدم من المخاطر الإلكترونية).

طاقات الطلاب

و أوضح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن دور جامعة العريش لا يقتصر على الدراسة فقط، بل من أهم أدوارها الاهتمام بمواهب وطاقات الطلاب في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها من المجالات من اجل تنمية شخصية الطالب واثراءها وتبصيرها بطبيعة المجتمع ودور الثقافة في عملية التنمية سواء على صعيد الوطن او تنمية الذات والقدرات الشخصية.



وأكد علي أن جامعة العريش تتميز، بالاهتمام بنشاطات الطلاب واطلاق الطاقات الكامنة لهم في نشاطات تساعد على تنمية قدراتهم،

وقدم الشكر والتقرير لكل القائمين على خدمة الطلاب متمنيًا سيادته بذل المزيد في الفترة القادمة من أجل رفع شأن الجامعة وحُسن سير العملية التعليمية.