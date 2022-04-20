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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوهرة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها

الراقصة جوهرة
الراقصة جوهرة

 


شاركت الراقصة الروسية جوهرة جمهورها بصور جديدة لها عبر  صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "جوهرة" خلال الصور بإطلالة كاجوال مميزة، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، وانتعلت حذاء رياضيا أنيقا و مميزا، و تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية.


أما من الناحية الجمالية، اختارت جوهرة مكياجا ناعما مما كشف عن جمال ملامحها، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها.


وتحرص الراقصة "جوهرة" على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


وكان آخر عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة كليب مطربا المهرجانات، حسن شاكوش، و حماده مجدي، بعنوان "بسكوتاية مقرمشة"، والأغنية من كلمات وألحان، مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج أحمد أشرف توتي.


كما شاركت في فيلم" الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح العام الماضي، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية" حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

 

الراقصة جوهرة الراقصة الروسية أحدث ظهور بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار

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