وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيرته الإسبانية المساعدات الأمنية لأوكرانيا

بحث لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، أمس الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع نظيرته الإسبانية مارجريتا روبلز تطورات المساعدات الأمنية لأوكرانيا.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان له، إن أوستن أشاد خلال الاتصال بمساهمات إسبانيا في الدعم الأمني لأوكرانيا وللجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف أن الوزيرين كررا مساندتهما المستمرة للمساعدة الإضافية لأوكرانيا في ظل ما تشنه القوات الروسية من هجمات جديدة في الشرق الأوكراني، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الوثيقة بينهما.