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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير فرنسا بالقاهرة: العلاقات بين الرئيسين السيسي وماكرون "متميزة"

صدى البلد

وصف سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتي، العلاقات السياسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها "متميزة" .

جاء ذلك في تصريحات على هامش توقيع عقد اليوم الأربعاء ، بمقر سفارة فرنسا لإنشاء مدرسة فرنسية دولية جديدة “ڤيكتور هوجو” بمدينة المستقبل، بين شركة آرتيجو للخدمات التعليمية ويمثلها باسل آرتيجو رئيس مجلس الإدارة واللجنة العلمانية الفرنسية ويمثلها چيروم لو بارس بصفته المسؤول عن اللجنة بمصر.

وأشاد السفير الفرنسي ، بالتعاون على المستوى الوزاري في ضوء تبادل الزيارات في كافة المجالات حيث زار وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير القاهرة مؤخرا. 

وقال السفير الفرنسي بالقاهرة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن التوقيع على هذا العقد يندرج في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين فرنسا ومصر فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بخلاف التعاون فى قطاع التعليم الذى يشكل عنصرا أساسيا في العلاقات.

وأشار إلى وجود شبكة تعليمية فرنسية قوية في مصر منذ سنوات طويلة، وتعمل فرنسا على توسيعها وتعزيزها، وهذا الأمر يأتى بناء على رغبة السلطات المصرية في توفير تعليم جيد ومتنوع.

وأكد السفير أن التعليم يعد أمرا أساسيا وأولوية بالنسبة لفرنسا، كما هو الحال بالنسبة للسلطات المصرية لاسيما مع التعداد الكبير للأجيال الصغيرة فى مصر.

حضر مراسم التوقيع سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتي والمهندس عصام ناصف رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية، والدكتورة فاطمة محسن مدير عام الشركة. 

وسوف يتم افتتاح المدرسة الجديدة التي ستضم مرحلتي رياض الأطفال وابتدائي في سبتمبر ٢٠٢٣ على مساحة عشرين ألف متر مربع وتقع في مدينة المستقبل "مستقبل سيتي" في القاهرة الجديدة. 

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