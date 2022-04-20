أزهري: المتصدق الوحيد المسموح له بدخول الجنة من أي باب يشاء|فيديو

قال الشيخ أحمد وهدان، أحد علماء الأزهر الشريف :" عشان تكون من الفائزين برحمة ربنا سبحانه وتعالى عندك حالتان الأولى يكون فيها الفوز وهبي من الله تبارك وتعالى، معقبًا:" الوهبي حاجة من عند ربنا كده من غير حساب، فينظر الله تبارك وتعالى في أول ليلة من رمضان لوجوه العباد فلا يعذبهم".



وأضاف "وهدان" خلال حواره ببرنامج "إحنا لبعض" من تقديم الإعلامية نهال طايل والمُذاع على فضائية " صدى البلد"، :" شهر رمضان يعتبر هو مخ الأيام والسنين ولو أنقيت نفسك في رمضان هتقدر تدخل باقي السنة بقلب ولسان نقي".



وتابع:" أما بالنسبة للفوز الكسبي فالرسول الكريم عليه أفضل الصلة والسلام عملنا روشتة من 3 أنواع"، متابعًا:" من صام ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنب ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنب".



واستطرد :" اتقوا الله قدر ما استطعتم وأنفقوا خيرًا لأنفسكم"، المتصدق الإنسان الوحيد اللي مسموح له أنه يدخل من أي باب من أبواب الجنة ، مردفًا أن الصدقة برهان الدخول لأي باب من أبواب الجنة.



