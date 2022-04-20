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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون اختراعات.. طريقة عمل الكنافة بمذاق مميز

طريقة عمل الكنافة
طريقة عمل الكنافة الأصلية

فى السنوات الأخيرة ظهرت طرق جديدة لعمل الكنافة وغير مألوفة مثل الكنافة بالنوتيلا والرد فيليفت وكريمة البسكويت وقمر الدين .

وفى وسط الحشوات العصرية للكنافة تجد ربة المنزل صعوبة فى إخراج الكنافة الأصلية بمذاق شهي ومميز ينافس هذه الأصناف الغنية بالإضافات باهظة السمن.

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مختلفة ولذيذة.. طريقة تحضير الكنافة بالفواكه بالخطوات

نقدم لكم طريقة عمل الكنافة التقليدية بمذاق شهى ومميز ينافس الأصناف العصرية  من خلال وصفة الشيف حسن.
المقادير الكنافة الأصلية :
كيلو كنافة
150 جم سكر بودرة
250 جم سمنة سائلة


"الشربات"
عصير ليمونة

500 جم سكر
250 جم ماء


طريقة عمل الكنافة الأصلية:

  • في وعاء كبير بعيد عن النار ضعي الكنافة وفككيها جيدا
  • أضيفي على الكنافة سكر البودرة والسمنة السائلة ونقلبهم جيدا
  • ادهني الصينية سمنة من الداخل ورصي فيها الكنافة وادخليها الفرن لمدة 25 دقيقة أو اكتمال النضج.


طريقة عمل الشربات :

  • في وعاء بها ماء على النار ضعي السكر ونقلبه جيدا واتركيه حتى يغلي.
  • ضعي الليمون نترك الشربات ليبرد ويوضع على الكنافة فور خروجها من الفرن ويمكن تزيينها بالمكسرات.
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