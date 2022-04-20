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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون.. الحكومة ملزمة بتزويد جهاز حماية البحيرات بالبيانات والبحوث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الزم قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي وافق عليه  مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جميع الوزارات والمصالح والمحافظات والجهات ذات الصلة بتزويد جهاز تنمية البحيرات بما يطلبه من بيانات وإحصاءات ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكي.

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ونصت المادة 12 على أنه مع عدم الإخلال بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة، تلتزم جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكي والأحياء المائية وتكون لازمة لتحقيق أهداف الجهاز وأغراضه.

عن مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

وتكمن فلسفة قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.  

الاستزراع السمكى مجلس النواب مشروع قانون المحافظات حنفى جبالى الثروة السمكية

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