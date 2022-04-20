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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجيوشي عن امتحانات الثانوية العامة 2022: الوزارة أبرمت عقدا ولا يمكن تغييره

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة صورة أرشيفية

علق الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني السابق، على قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بشأن منع طلاب الثانوية العامة 2022 من اصطحاب الكتب المدرسية أو التابلت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقال الجيوشى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الوزارة أبرمت عقدا مع طلاب الثانوية العامة منذ البداية ولا يمكن تغييره الان قبل الامتحانات بشهرين .

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني السابق، أن ما يتم التعامل به في أولى وثانية ثانوي في الامتحانات و نظامها هو عقد بين الوزارة و الطلاب ولا يجوز تغييره، عندما يصل هؤلاء الطلاب لسنة ثالثة الا لمصلحة الطالب و بموافقته لان العقد شريعة المتعاقدين.

طلاب الثانوية العامة يدشنون هاشتاج "عايزين نمتحن بكتاب الوزارة"

أما عن عدم وجود أسئلة مقالية فى امتحانات الثانوية العامة لدفعة 2022، أشار الدكتور أحمد الجيوش إلى أن ذلك يعد انتصارا للعدالة  والطلاب حيث إن ما تدربوا عليه لمدة  ٣ سنوات لا يمكن تغييره مرة واحدة بدون تدريب.

ولفت إلى أن ذلك لا يعنى انه لا يتفق مع إلغاء الاسئلة المقالية بشكل عام، وانه مع عودة حتمية للاسئلة المقالية من العام القادم، وعلى أن  يكون امتحان اسئلة الاختيار من متعدد هو امتحان قدرات واحد يجمع كل المقررات على التابلت في ٣ ساعات مثلا ويكون له نسبة ٣٠٪؜ من درجة الثانوية.

ويقوم الطالب بعد ذلك بامتحان مقالي تقليدي لكل مقرر ويخصص لكل المقررات ٧٠٪؜ من درجة الثانوية، مؤكدا على ضرورة تطوير الاسئلة المقالية ذاتها لكي تقيس كل مستويات هرم بلوم للأهداف التعليمية.

جدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قررت منع الطلاب من  اصطحاب الكتب المدرسية أو التابلت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : حرصا على مكافحة اساليب الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022 ، قررنا ان تكون امتحانات الثانوية العامة 2022 بنظام الاوبن بوك ، على ان يسمح للطالب بالاستعانة فقط بـ ورقة المفاهيم التي سيتسلمها داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة 2021 والتي اعدها واضعو امتحانات الثانوية العامة 2022.

وأضاف وزير التربية والتعليم : ستكون امتحانات الثانوية العامة 2022 ورقية ، والاجابة بنظام (البابل شيت) ، و الاسئلة اختيار من متعدد فقط.

وأشار  شوقي ، إلى أن محور التطوير في مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة هي طريقة أسئلة التقييم وليست وسيلة الامتحان “ورقي أو إلكتروني”.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن امتحانات جميع صفوف مرحلة الثانوية العامة هذا العام سوف تعقد بنظام الأسئلة الجديد الذي تم تنفيذه وتطبيقه منذ عام 2018، وهي الأسئلة القائمة على الفهم وليس الحفظ.

وأوضح أن الطالب المذاكر سيتمكن من الإجابة عن الامتحان سواء كان ورقيا أو إلكترونيا لأن نظام الأسئلة واحد، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى فقط لوضع امتحان يمكن تصحيحه بأقل قدر من التدخل البشري.

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