فى بيتنا روبوت الحلقة 19.. علقة موت من زومبا لـ سامح ومتين

عرضت اليوم الحلقة 19 من مسلسل "فى بيتنا روبوت 2“ بطولة هشام جمال وليلى زاهر وشيماء سيف.

وشهدت أحداث الحلقة اقتحام “سامح” شقة “يوسف” أثناء غيابه عن المنزل ومحتولة سرقة أبحاثه ولكن زومبا تدخلت وسجلت كل ما يحدث.

وقامت زومبا بضرب سامح “منافس يوسف” والربوت “متين” اثناء تواجد يوسف وسارة ولذيذ فى منزل هدير وتسببت فى دخولهم المستشفى وكسر ذراع متين.

وذهبت يوسف وسارة ولذيذ لبيت هدير لخبطة لذيذ وهدير وظهر الفنان علاء زيهم ضيف شرف وجسد دور والد هدير .

وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبوت جديد.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت 2

مسلسل فى بيتنا روبوت 2 بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.