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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشان العيد .. طريقة عمل كحك دايت

كحك العيد
كحك العيد

ترغب الكثير من النساء فى معرفة طريقة عمل كحك دايت لكى تتمكن من الاستمتاع بطقوس عيد الفطر وتناول الكحك ولكن دون أن يؤثر ذلك على وزنها.

نقدم لكم طريقة عمل كحك دايت بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

بالفيديو.. مراحل تصنيع الكحك والبسكويت استعدادا لعيد الفطر

حلوى البسكويت بالفراولة والشيكولاته بالمقادير والخطوات


مقادير كحك دايت:
500 جم دقيق أبيض

نصف كوب ماء فاتر
معلقة ريحة الكعك
150جرام سمنة بلدي
معلقة صغيرة خميرة جافة
معلقة صغيرة سكر

3 ملاعق سمسم نصف تحميص

رشة ملح

طريقة عمل كحك دايت:
- ضعي الدقيق في وعاء على النار يوضع الدقيق ثم توابل الكحك ورشة الملح والسمسم و لا يقلب حتى يقدح السمن على النار ويسكب على السمسم .
- قلبي كل المكونات جيدا  حتى تمتزج جيدا ثم يترك على جنب حتى تجهيز الماء مع الخميرة والسكر ثم يصب قليلا على العجين اثناء العجن حتى تتماسك المكونات ولا تكثري من الماء لأنه يجفف العجين فيما بعد.

- كوري العجينة واحشى الكحك بالمكسرات أو حسب الرغبة ثم يشكل ويوضع على صواني فرن ويغطى ويترك يخمر نصف ساعة ثم ادخليه فرن بدرجة 180 لمدة نصف ساعة تقريبا لتحصلى على كحك دايت مثل الجاهز .

كحك دايت طريقة عمل كحك دايت كحك العيد طريقة عمل كحك كحك الشيف سالي فؤاد Food

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