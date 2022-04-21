فاتن أمل حربي الحلقة 19.. سيدة تحاول حرق نفسها في المحكمة

شهدت احداث الحلقة الـ ١٩ من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من التفاصيل المشوقة.

بدأ عدد من السيدات بعمل توكيل لـ نيللي كريم، لمساندتها في رفع دعوى إحالة قانون الأحوال الشخصية، للمحكمة الدستورية العليا.

بينما قامت سيدة بمحاولة حرق نفسها في المحكمة عندما علمت أن زوجها رفع عليها دعوى زنا، لإسقاط حق الحضانة عنها.

مسلسل "فاتن أمل حربي"، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقى، فادية عبدالغني، وعدد أخر من الممثلين.

يذكر أن حقق الفنان شريف سلامة، نجاحا كبيرا جداً بتقديم شخصية "سيف الدندراوي" ضمن أحداث مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي ٢٠٢٢، حيث استطاع إقناع الناس بدناءة شخصية سيف وجحودها حتى الكره، متحدياً فكرة كونه بطلاً وسيماً يحبه الجمهور.