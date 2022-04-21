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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط وتحريز أدوية بمركز شهير لعلاج السمنة والنحافة بطنطا

صدى البلد

تمكنت حملة مكبرة للعلاج الحر  بالتنسيق مع هيئة الدواءالمصرية، ومباحث التموين من ضبط مركز لعلاج  السمنة والنحافة بنطاق ثاني طنطا ، لقيامة بيع أدوية للتخسيس مجهولة المصدر وتشكل خطورة علي صحة الإنسان، وتم التحفظ علي الأدوية. يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية الغير الحكومية.

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كانت وردت معلومات وشكاوى ، عن مركز وصالة رياضيه شهير يبيع ادوية للتخسيس وأدوية اخري مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ، بمركز للتجميل شهير بحي ثاني طنطا .

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وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة العلاج الحر بشن حملة مكبرة مشتركة برئاسة الدكتور الهيثم عبد الحافظ ،مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية فقد قام الدكتور احمد الشيخ مفتش العلاج الحر  بالتفتيش ومراجعة كافه التراخيص ومدي صحتها ، وتم ضبطت الادوية مجهولة المصدر تستخدم للتخسيس ، والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية واخطار النيابة للتحقيق  .

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وزير الصحة وزارة الصحة محافظ الغربية طنطا راس ماشية أدوية مجهولة المصدر هيئة الدواء تخسيس السمنة النحافة

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