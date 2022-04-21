عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن استهداف مواقع لحماس في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه استهدف عدة مواقع لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "استهدفنا مجمع عسكري تابع لحركة حماس ردًا على إطلاق نيران مضادات أرضية صوب طائرات الجيش خلال غارات على غزة".

وبالتزامن مع ذلك، أطلقت دبابات تابعة للجيش الإسرائيلي، قذائف مدفعية تجاه نقاط ”الضبط الميداني“ التابع لحركة حماس شرق مخيم البريج، وشرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان أدرعي قد قال في وقت سابق إن "الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على موقع عسكري وعين نفق يؤدي إلى مبنى مركزي أرضي، يحوي على مواد خام كيمائية تستخدم في تصنيع محركات صاروخية".

غزة تطلق صواريخ باتجاه المستوطنات.. والاحتلال يشن غارات جديدة ويحمل حماس المسئولية|فيديو

طيران الاحتلال يقصف أهدافا في غزة.. والرد بصاروخ تجاه المستوطنات

وأضاف أدرعي في تغريدة له: "تشكل الغارة ضربة ملموسة لعملية إنتاج القذائف الصاروخية في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "حركة حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في القطاع".

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الفصائل المسلحة في قطاع غزة، أطلقت مضادات أرضية تجاه الطائرات الإسرائيلية خلال إغارتها على القطاع.

ودوت صافرات الإنذار في بلدت إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية المسلحة، نيران رشاشات ثقيلة صوب مناطق غلاف القطاع.

وجاءت عمليات القصف الإسرائيلية على غزة، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب مستوطنة سديروت ما أدى لأضرار في منزل هناك.

 

حماس إسرائيل قطاع غزة فلسطين الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

التطبيق أول نوفمبر.. العناني يعلن أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

إعادة مباراة مصر والسنغال.. 3 مفاجآت تحيي آمال الفراعنة

عروس تصفع عريسها في حفل الزفاف أمام المعازيم

موضوعات متعلقة

غزة تطلق صواريخ باتجاه المستوطنات.. والاحتلال يشن غارات جديدة ويحمل حماس المسئولية|فيديو

طيران الاحتلال يقصف أهدافا في غزة.. والرد بصاروخ تجاه المستوطنات

ترشيحاتنا

دعم جديد من السبعة الكبار لأوكرانيا بـ24 مليار دولار

العشر الأواخر من رمضان.. الإفتاء تضع نصائح للحائض خلال الأيام المقبلة

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات بينيت بشأن أراضي فلسطين مرفوضة ومضللة

بيراميدز يشترط صفقة تبادلية للموافقة على انتقال محمد حمدي إلى الزمالك

إسرائيل تعلن استهداف مواقع لحماس في غزة

سميرة عبدالعزيز: الشيخ الشعراوي حضر عرض رجل القلعة وقالي المسرح مش حرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ