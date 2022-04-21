إسرائيل تعلن استهداف مواقع لحماس في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه استهدف عدة مواقع لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "استهدفنا مجمع عسكري تابع لحركة حماس ردًا على إطلاق نيران مضادات أرضية صوب طائرات الجيش خلال غارات على غزة".

وبالتزامن مع ذلك، أطلقت دبابات تابعة للجيش الإسرائيلي، قذائف مدفعية تجاه نقاط ”الضبط الميداني“ التابع لحركة حماس شرق مخيم البريج، وشرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان أدرعي قد قال في وقت سابق إن "الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على موقع عسكري وعين نفق يؤدي إلى مبنى مركزي أرضي، يحوي على مواد خام كيمائية تستخدم في تصنيع محركات صاروخية".

وأضاف أدرعي في تغريدة له: "تشكل الغارة ضربة ملموسة لعملية إنتاج القذائف الصاروخية في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "حركة حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في القطاع".

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الفصائل المسلحة في قطاع غزة، أطلقت مضادات أرضية تجاه الطائرات الإسرائيلية خلال إغارتها على القطاع.

ودوت صافرات الإنذار في بلدت إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية المسلحة، نيران رشاشات ثقيلة صوب مناطق غلاف القطاع.

وجاءت عمليات القصف الإسرائيلية على غزة، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب مستوطنة سديروت ما أدى لأضرار في منزل هناك.