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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جمع السيرة الهلالية وعمل مع أشهر المطربين.. ذكرى وفاة الخال عبد الرحمن الأبنودى

الابنودي
الابنودي

توفى في 21 ابريل 2015 وهو من مواليد 11 ابريل 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا في صعيد مصر. من أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد ولم يؤلفها. 

ومن أشهر كتبه كتاب (أيامى الحلوة) والذى نشره في حلقات منفصلة في ملحق أيامنا الحلوة بجريدة الأهرام تم جمعها في هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة ظهر عبد الرحمن الأبنودي في فترة شهدت الساحة الأدبية تواجد عدد كبير من شعراء العامية المصرية، وفى مقدمتهم صلاح جاهين، فؤاد حداد، وأحمد فؤاد نجم وغيرهم. عمل الأبنودي مع عدد من أهم المطربين في مصر منهم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والفنان محمد رشدي. من أشهر أغانيه: أحلف بسمائها وبترابها، عدى النهار، عرباوي، عدوية، طبعا أحباب، عيون القلب. كما كتب أغاني مسلسل ذئاب الجبل ، فيلم شيء من الخوف، فيلم البريء. كان أول الدواوين الشعرية التي ألفها الأبنودي هو ديوان "الأرض والعيال"، الذى صدرت طبعته الأولى عام 1964 في عام 1967، صدر ديوانه الثاني "الزحمة"، وتبعه ديوانا "عماليات" عام 1968 و"جوابات حراجي القط" . 

أكمل الأبنودي خلال السبعينيات مسيرة إبداعه الشعرى، فألف عدة دواوين شعرية نذكر منها ما يلي: "الفصول" عام 1970، و"أنا والناس" عام 1973، وديوان "بعد التحية والسلام" و"صمت الجرس" عام 1975، و"المشروع الممنوع" عام 1979 وغيرها. وفى فترة الثمانينيات، حقق الأبنودي أشهر إنجازاته عندما تمكن من إصدار السيرة الهلالية فى خمسة أجزاء، والتي جمع فيها أشعار شعراء الصعيد وقصصهم عن بنى هلال. 

وبعدها نشر الأبنودي ديوانا "الاستعمار العربي" عام 1991، والجزء الأول من مختاراته الشعرية عام 1994 حصل الأبنودي على جائزة النيل 2010، وجائزة الدولة التقديرية عام 2001، و فاز الأبنودي بجائزة محمود درويش للإبداع العربي عام 2014. كان متزوجا من المذيعة نهال كمال. الصورة من مركز التوثيق الفوتوغرافي.

 

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