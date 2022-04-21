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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سيدة تدير شقتها في الأعمال المنافية للآداب بالغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن ضباط مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط سيدة بتهمة إدارة شقتها السكنية في الأعمال المنافية للآداب بمنطقة القيادات في مدينة الغردقة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من اللواء أشرف البيلي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن العقيد رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، والمقدم محمود عبد الوهاب، معاون مباحث الآداب، من ضبط سيدة تدير شقتها للأعمال المنافية للآداب بمنطقة القيادات وسط مدينة الغردقة.

وقد وردت معلومات للعقيد رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، تفيد برصد سيدة تدير شقتها في الأعمال المنافية للآداب في شهر رمضان الكريم، وبتقنين الإجراءات تم ضبطها داخل شقتها أثناء ممارسة الرذيلة مع أحد الأشخاص مقابل 500 جنيه في الساعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

البحر الأحمر مدينة الغردقة النيابة العامة التحقيق مديرية امن البحر الاحمر مدير امن البحر الاحمر الأعمال المنافية للآداب

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