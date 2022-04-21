هيئة التعمير بتوشكى: تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 90% من القمح العام المقبل

قال المهندس سيد جاد الرب، مدير هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتوشكى، إن الرئيس السيسي في يناير الماضي، قام بتدشين افتتاح بعض المشروعات التي كانت تعوق مشروع توشكى، موجهاً حينها بزراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تسد الفجوة الغذائية، ومنها: القمح، والفول، والشعير.

وأضاف سيد جاد الرب في مداخلة هاتفية مع برنامج "اكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي دشن أيضاً افتتاح مزرعة التمور العملاقة التي أُقيمت في توشكى على مساحة تبلغ 30 ألف فدان، معقباً: "بهذه الجهود المبذولة وتوجيهات القيادة السياسية، فإن مصر في طريقها للاكتفاء من القمح العام القادم بحوالي 90%".

وأكد مدير هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتوشكى، أنه بالفعل تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعض محاصيل الخضروات، وبعض المنتجات الزراعية، بنسبة 90%، مشيراً إلى مشروع توشكى يعتبر حركة دءوبة في كافة المجالات، سواء من الناحية الانشائية، أو الزراعية، أو البنية التحتية.