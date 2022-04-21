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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل قهوجي.. ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنشأة ناصر

ضبط شخص
ضبط شخص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم ، بالانتقال والفحص أمكن تحديد طرفيها (طرف أول "قهوجي" توفي إثر إصابته بجرح طعني") وعثر بجواره على سلاح أبيض "خنجر" - طرف ثان (عامل "مصاب بجروح بالرأس والوجه") .

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب رفض المتوفى دفع القيمة الإيجارية لغرفة يقطنها ملك الطرف الثانى تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بإستخدام أسلحة بيضاء "عُثر على إحداهما بجوار المتوفى" محدثان ما بهم من إصابات والتى أودت بحياة الاول بينما لاذ الثانى بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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