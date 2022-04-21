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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم 18 عضو هيئة تدريس شاركوا بدورة البحث العلمي بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

كرم الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، ١٨ عضو هيئة تدريس من كليات الجامعة المختلفة والذين شاركوا بدورة النشر العلمي، ونظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني  نائب رئيس الجامعة لشئون لدراسات العليا والبحوث، والدكتور عنبر محمود مدير المركز.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، أنه تماشياً مع خطة الجامعة في الإهتمام بالبحث العلمى والنشر الدولي لتكون فى صدارة صفوف التصنيف الدولي، يتم تنظيم عدد من البرامج التدريبية المتميزة لأعضاء هيئة التدريس في مجال النشر العلمي، مضيفاً أن البرنامج التدريبي هدف إلى إكساب المشاركين المهارات المتعلقة بالنشر العلمي، وكيفية إعداد البحث للنشر، وآلية إختيار المجلة العلمية الملائمة لذلك.

وأيضاً كيفية التعامل مع الهيئة التحريرية وفنيات كتابة الجزئيات المختلفة للبحث العلمي، بالإضافة إلى مناقشة أهم المشكلات التي تواجه البحث العلمي، والحلول المقترحة لها من وجهة نظر المشاركين وإستعراض رؤية وإستراتيجية قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي.

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وأوضح الدكتور عنبر محمود، أن البرنامج التدريبي حاضر به كلاً من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبدالعاطي الأستاذ بكلية العلوم ومدير مشروع معامل التأثير العربي،  مشيراً إلى أن التدريب إشتمل على تعريف المتدربين بأهمية النشر العلمي ودوره في المجتمع، مع عرض أمثلة لأحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية.

ومناقشة تصنيف المجلات العلمية حسب معامل التأثير وأهم دور النشر الدولية، وكذلك تحديد أهم النقاط الواجب مراعاتها لنجاح النشر العلمي بالمجلات الشهيرة مع تحفيزهم على النشر بمجلات ذات معامل تأثير مرتفع.

وأشار إلى أن البرنامج ناقش أيضاً كيفية تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات الجامعة المختلفة، وإدراجها بقواعد البيانات العالمية، وزيادة مخرجات البحث العلمى دولياً.

سوهاج جامعة سوهاج النشر العلمي الدراسات العليا هيئة تدريس

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