إسلام إبراهيم: مسلسل راجعين يا هوى نقلة مهمة ليا

حل الفنان إسلام إبراهيم ضيفا على برنامج “على اللوكشن” مع شريف الليثى، وكشف عن أبرز المحطات فى مشواره الفني.

قال الفنان الشاب إسلام إبراهيم، إن رحلته الفنية بدأت عندما جاء من دمياط إلى القاهرة، وبدأ الدراسة في مركز الإبداع الفني مع الفنان خالد جلال، متابعا: «الموهبة هي اللي كانت بتحركني طول الوقت، دي ضهري وسندي في المجال».



وأضاف «إبراهيم» خلال حواره ببرنامج «على اللوكيشن» مع شريف الليثي، عبر «راديو هيتس»، أنه طوال رحلته الفنية، ينظر إلى هدفه دائما، ويطور من نفسه: «بنزيني في رحلتي، هو إني باصص على هدفي طول الوقت، وبشتغل على نفسي، وعندي أمل إن في حاجة حلوة هتحصل، واتعلمت من الأستاذ خالد جلال، حاجات كتير جدًا».



وتابع إسلام إبراهيم: «طارق الجنايني منتج برنامج SNL، شاف عرض (بعد الليل)، وبعدها خدني البرنامج، والبرنامج هو اللي عرّف الناس بيا»، متابعا: «لو الطريق مقفول بدعي ربنا، وبعمل حاجة تبسطني، علشان أكون قوي، ولازم تكون مؤمن بنفسك، علشان توصل للحاجة الأحسن، ولازم تكون راضي باللي عندك».



أول عمل درامي شارك فيه الفنان الشاب، كان مسلسل «ريّح المدام»، وثاني نقلة في حياته كانت دور «تيسير» في مسلسل «طلعت روحي»، أما مسلسل «بـ100 وش»، كان بمثابة النقلة الكبرى في مسيرته الفنية: «بسببه عملت مسلسل (نجيب زاهي زركش) مع الأستاذ يحيي الفخراني، وبعمل مسلسل اسمه (مالوش رجلين) مع الأستاذة مريم أبو عوف، ومسلسل راجعين يا هوى، أعتقد أنه هيبقي نقلة مهمة بالنسبة ليا».



واختتم الفنان إسلام إبراهيم، قائلا: «طول ما أنت ناجح، هتلاقي ناس كتير تضايقك، وهتلاقي مشاكل وضغط عصبي فظيع، ولما بلاقي هجوم بعرف إني ماشي صح، أما الحاجات اللي ممكن تعطلني في الطريق، إن حد من أهلي يبقي تعبان».

أحداث مسلسل راجعين يا هوى

تدور أحداث مسلسل “راجعين يا هوى” حول شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترة تواجده في أوروبا.

وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبو الهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفى، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث عن حقه في الميراث.

وخلال الأحداث، يستطيع بليغ الدخول في حياة الأسرة، وتتغير بوصلة أهدافه التي جاء من أجلها، وهى محاولة لم شمل العائلة من خلال الحب والتآخي والوقوف بجوارهم.



أبطال مسلسل راجعين يا هوى

“راجعين يا هوى” قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، وأنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وهنا شيحة.