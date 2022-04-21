بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. رصف 12 شارع فرعي بـ"الانترلوك" بحي غرب سوهاج

تابعت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، أعمال رصف 12 شارع فرعي، بمساحة 11 ألف متر، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و500 ألف جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وذلك في إطار خطة المحافظة لرصف وتجميل الطرق والميادين حفاظا على المظهر الحضاري اللائق، وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة لجميع المشروعات الجارية على أرض المحافظة بمختلف القطاعات.

ومن جانبه أوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أن الأعمال مازالت مستمرة في رصف 12 شارع فرعي بالانترلوك بفرعيات منطقة غرب الكوبري.

وأشارت إلى أن خطة الحي استهدفت الشوارع والحواري الضيقة أقل من 6 متر، لافتا إلى المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية، وسرعة الانجاز في التنفيذ.