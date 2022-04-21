محافظ أسيوط يوزع حزمة مساعدات ومشروعات للأولى بالرعاية بتكلفة 3.3 مليون جنيه

بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

وزع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حزمة مساعدات متنوعة ومشروعات مدرة للدخل للأسر الأولى بالرعاية بإجمالي تكلفة 3.3مليون جنيه وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

جاء ذلك بحضور العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسيوط ، ومصطفى ابو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ، ومحمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط ، وعدد من مسئولي الجمعيات الأهلية الشريكة والمستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية.



بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري ثم كلمات الحضور وتسليم المساعدات للمستفيدين من الأسر والجمعيات الأهلية وعرض نموذج ناجح لإحدى مشروعات المؤسسة الذي تم خلال الشهر الماضي.



وأشاد محافظ أسيوط بما تقدمه المؤسسات والهيئات الأهلية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من خدمات للمواطنين من بينها مؤسسة مصر الخير والوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة في دعم وتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة للأسر الأولى بالرعاية موضحاً إنه لن يتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك المؤسسات لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية وملموسة تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" متمنياً مزيد من التعاون والتنسيق لتنفيذ مثل تلك المبادرات والفاعليات لتطوير الخدمات وتوفير الرعاية للمواطنين خاصة الأكثر احتياجاً داعياً جميع المستفيدين ببذل الجهود والمثابرة للوصول إلى النجاح المأمول بتوفيق الله ـ عز وجل.



وأضاف محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط أن المؤسسة تشارك في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بتقديم عدد من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية ومشروعات مدرة للدخل مقدمة من بنك قطر الوطني الأهلي موضحاً أنه تم توزيع 40 مشروع مدر للدخل لمستفيدين من قرى مركز ساحل سليم بقيمة تصل إلى مليون جنيه فضلاً عن توزيع مستلزمات منزل ومساعدات لـ 25 أسرة من متضرري الحرائق والأمطار والطوارئ خلال الفترة الماضية تصل قيمتها 250 ألف جنيه بالاضافة إلى تسليم كارت الخير لـ 9600 حالة فئة 200جنيه لـ 52 جمعية أهلية لصرفها وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية منتشرة بقرى 11 مركز على مستوى المحافظة من خلال منفذ الشركة المصرية للسلع الغذائية وتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين بإجمالي تكلفة تصل إلى مليون و800 ألف جنيه مشيراً إلى عرض نموذج ناجح لإحدى مشروعات المؤسسة الذي تم خلاله تدريب 22 فتاة بمركز ديروط على مشروع "خياطة" وتسليمهم ماكينة خياطة بتكلفة تصل إلى 250 ألف جنيه .

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